Alfredo Cospito resta al 41 bis ' Morirò presto | spero che qualcuno proseguirà la lotta'

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cassazione respinge il ricorso. In piazza gridano: 'Assassini'. Il leader anarchico in sciopero della fame da 4 mesi. Il legale: 'E' una condanna a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - fanpage : Ultim'ora La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso dei legali di Alfredo Cospito. L’anarchico resterà deten… - localteamtv : Roma, nuova iniziativa contro il 41-bis e a sostegno di Alfredo Cospito. I manifestanti si sono ritrovati in piazza… - AseroGiovanna : RT @CarloCartello: La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'avv. Flavio Rossi Albertini per la revoca del 41bis ad Alfredo Cos… - ChiccaCutri : Alfredo Cospito è sequestrato da una infima faida ideologica della politica. Intervenga il Presidente della Repubbl… -

La Cassazione respinge il ricorso. In piazza gridano: 'Assassini'. Il leader anarchico in sciopero della fame da 4 mesi. Il legale: 'E' una condanna a ..., il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro il 41bis, resta in regime di carcere duro. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione ...

Cospito, la Cassazione ha respinto il ricorso: resta al 41 bis. "Presto morirò". In piazza gridano: "Assassin… la Repubblica

Cospito resta al 41-bis: respinto il ricorso. Lui annuncia lo stop agli integratori: “Spero che dopo di… Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, la Cassazione respinge ricorso contro il 41-bis. I manifestanti: “Assassini” Sky Tg24

Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso: resta al 41bis. In ospedale rifiuta le cure: “Morirò presto”. Gli … La Stampa

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Cospito: l'anarchico resta al 41 bis RaiNews

ROMA (ITALPRESS) – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito. L’anarchico, in sciopero della fame da diversi mesi, ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...