Alfredo Cospito resta al 41 bis | anche la Cassazione respinge il ricorso contro il carcere duro

(Di venerdì 24 febbraio 2023)al 41 bis: lo hanno deciso i cinque giudici dellache oggi hanno respinto ildell’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico, che aveva chiesto la revoca delper il suo assistitola decisione del tribunale di sorveglianza di Roma.è in sciopero della fame da circa 120 giorni, soltanto recentemente era tornato ad assumere acqua e zucchero per arrivare “lucido” a questo giorno, che la galassia anarchica aspettava da tempo. Dopo quasi 9 ore di camera di consiglio l’ultimo grado di giudizio dell’ordinamento italiano si è pronunciato, andandoil parere del procuratore generale Piero Gaeta che invece aveva chiesto il riesame del ...

Milano, 24 feb. (LaPresse) - Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame, ricoverato nell'ospedale San Paolo, a Milano, rifiuta la terapia. Secondo ...