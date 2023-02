Alfredo Cospito resta al 41 bis 

(Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI -al 41 bis. Lo ha deciso la Corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi. Attualmente è detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato stato trasferito dal carcere di Opera, per motivi di salute.

MILANO. Alfredo Cospito resta al 41bis. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato d ...È stato rigettato, dalla Cassazione, il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame da ...