Alfredo Cospito | la decisione della Cassazione | l’anarchico deve restare al 41 bis Respinto il ricorso La protesta | “Assassini”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo diversi anticipi (la prima udienza era stata fissata il 20 aprile) lasi è riunita, questa mattina, per decidere sul caso diin scioperofame da quattro mesi percontro il regime del 41 bis. I supremi giudici hanno deciso che il 55enneal 41 bis. Un presidio è stato presente tutto il giorno. “Semuore, ve la faremo pagare. La nostra voglia di libertà è più fortevostra autorità” e ” facciamo sentire la nostra voce a questa gentaglia” alcuni dei passaggi del discorso di chi si è alternato al microfono del presidio a piazza Cavour. Sono stati srotolati e appesi tutti gli striscioni contro il 41 bis, l’ergastolo e la “tortura di Stato“. ...

Il leader anarchico in sciopero della fame da 4 mesi è detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di ...È stato rigettato, dalla Cassazione, il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di, l'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi per protestare contro il 41 bis. La Cassazione era chiamata a valutare il ricorso presentato dal difensore, l'avvocato Flavio Rossi ...

MILANO. Alfredo Cospito resta al 41bis. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato d ...È stato rigettato, dalla Cassazione, il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame da ...