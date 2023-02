Alfredo Cospito, la Cassazione respinge il ricorso: l’anarchico resta al 41bis (Di venerdì 24 febbraio 2023) Strada boccata per Alfredo Cospito. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’anarchico in regime di 41bis che si è sottoposto a sciopero della fame da più di 120 giorni. A presentare ricorso era stato il suo avvocato Flavio Rossi Albertini, parzialmente sostenuto dal pg della Cassazione Pietro Gaeta che aveva proposto di sottoporre nuovamente la vicenda al tribunale di sorveglianza. Le ipotesi possibili prima della decisione della Cassazione erano tre: i giudici avrebbero potuto accogliere l’istanza di Rossi Albertini che aveva chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il 41 bis imposto lo scorso maggio dall’allora Guardasigilli, Marta Cartabia. In questo caso ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Strada boccata per. Laha rigettato ildelin regime diche si è sottoposto a sciopero della fame da più di 120 giorni. A presentareera stato il suo avvocato Flavio Rossi Albertini, parzialmente sostenuto dal pg dellaPietro Gaeta che aveva proposto di sottoporre nuovamente la vicenda al tribunale di sorveglianza. Le ipotesi possibili prima della decisione dellaerano tre: i giudici avrebbero potuto accogliere l’istanza di Rossi Albertini che aveva chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il 41 bis imposto lo scorso maggio dall’allora Guardasigilli, Marta Cartabia. In questo caso ...

