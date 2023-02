Alfredo Cospito, la Cassazione deve decidere sul 41 bis: le opzioni sul tavolo dei giudici (Di venerdì 24 febbraio 2023) È iniziata la camera di consiglio della Prima sezione presso la Corte di Cassazione che deve decidere sull’istanza di annullamento presentata dall’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, contro il regime di 41bis a cui l’anarchico è sottoposto. Contro la massima sicurezza, Cospito ha iniziato da 120 giorni uno sciopero della fame allentato negli ultimi giorni per «arrivare lucido» all’udienza di oggi. Tre le strade che si aprono davanti alla Suprema Corte: i giudici potrebbero accogliere l’istanza di Rossi Albertini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il 41 bis imposto lo scorso maggio dall’allora Guardasigilli, Marta Cartabia. In questo caso Cospito ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) È iniziata la camera di consiglio della Prima sezione presso la Corte dichesull’istanza di annullamento presentata dall’avvocato di, Flavio Rossi Albertini, contro il regime di 41bis a cui l’anarchico è sottoposto. Contro la massima sicurezza,ha iniziato da 120 giorni uno sciopero della fame allentato negli ultimi giorni per «arrivare lucido» all’udienza di oggi. Tre le strade che si aprono davanti alla Suprema Corte: ipotrebbero accogliere l’istanza di Rossi Albertini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il 41 bis imposto lo scorso maggio dall’allora Guardasigilli, Marta Cartabia. In questo caso...

