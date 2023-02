(Di venerdì 24 febbraio 2023) In camera con. Non è il titolo di un film osé d'annata. È la nuovache ThCarpegna Palace Hotel propone ai suoi clienti.risponderà a (quasi) tutte le vostre esigenze. A ...

A spiegare l'origine del progetto è Gianmaria Visconti, country manager Amazonper l'Italia."L'idea nasce dall'esigenza dei nostri clienti che vogliono interagire conovunque si trovano. ...Basterà chiedere, per esempio, ", qual è il percorso migliore per il Colosseo" e ", com'è il traffico per l'aeroporto di Fiumicino". Il servizioSmart Properties è rivolto anche ai ...

Alexa diventa concierge, l’assistente digitale ci segue in hotel Vanity Fair Italia

Alexa diventa concierge virtuale: gli Echo entrano in hotel Punto Informatico

Alexa diventa un concierge virtuale, prima esperienza al Th Roma ... Il Sole 24 ORE

Amazon Echo: come configurare un profilo Alexa per bambini SmartWorld

Amazon porta Alexa negli alberghi Al via la partnership con Th Resorts TTG Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Alexa Smart Properties for Hospitality consene agli ospiti delle strutture alberghiere di sfruttare la semplicità d’uso di Alexa anche in viaggio.