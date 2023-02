Ale & Franz: “Noi abbiamo studiato, adesso si ride su TikTok” (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Ci diamo consigli sull’amore ma poi combiniamo disastri Il nostro mito? Paolo Rossi» Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 25 Una sera di alcuni anni fa, alla fine di un loro spettacolo, una ragazza è entrata nel camerino di Alessandro Besentini e Francesco Villa — per tutti, più semplicemente Ale e Franz — e li ha guardati dritto negli occhi. «Ci ha detto: “Comunque io l’ho capito eh”. “Capito cosa?”, le abbiamo risposto. E lei: “L’ho capito che siete una coppia, insomma che state insieme… davvero si nota tanto”. “Beh, se lo hai capito tu allora regalad qualcosa per la casa”». Se non è amore, quello che da 28 anni lega questi due comici milanesi, poco ci va lontano. Ale: «Di certo tra noi traspare un certo affetto, ma ci si ferma anche lì eh. Però di gente convinta che stessimo insieme, negli anni, e che ce lo ha detto con una sicurezza ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Ci diamo consigli sull’amore ma poi combiniamo disastri Il nostro mito? Paolo Rossi» Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 25 Una sera di alcuni anni fa, alla fine di un loro spettacolo, una ragazza è entrata nel camerino di Alessandro Besentini e Francesco Villa — per tutti, più semplicemente Ale e— e li ha guardati dritto negli occhi. «Ci ha detto: “Comunque io l’ho capito eh”. “Capito cosa?”, lerisposto. E lei: “L’ho capito che siete una coppia, insomma che state insieme… davvero si nota tanto”. “Beh, se lo hai capito tu allora regalad qualcosa per la casa”». Se non è amore, quello che da 28 anni lega questi due comici milanesi, poco ci va lontano. Ale: «Di certo tra noi traspare un certo affetto, ma ci si ferma anche lì eh. Però di gente convinta che stessimo insieme, negli anni, e che ce lo ha detto con una sicurezza ...

