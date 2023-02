Ale e Franz: “Tanti pensavano fossimo una coppia anche nel privato. Il nostro ‘matrimonio’ funziona perché non è consumato” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Di gente convinta che stessimo insieme, negli anni, e che ce lo ha detto con una sicurezza invidiabile ce n’è stata parecchia“. Ale e Franz si raccontano in un’intervista concessa al Corriere della Sera e ripercorrono le tappe di un sodalizio artistico che dura da 28 anni e li ha portati ad essere tra i comici più apprezzati del panorama italiano. Alessandro Besentini e Francesco Villa ricordano come anni fa, alla fine di uno spettacolo, una ragazza sia entrata nel loro camerino dicendo: “Comunque io l’ho capito eh. L’ho capito che siete una coppia, insomma che state insieme… davvero si nota tanto”. Un affiatamento non da tutti, non c’è che dire, ma non chiedetegli di dividere anche la casa: “Ci ammazzeremmo” dice Ale. “Con tutto il tempo che passiamo assieme ci manca solo rientrare in casa e ritrovarci anche lì. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Di gente convinta che stessimo insieme, negli anni, e che ce lo ha detto con una sicurezza invidiabile ce n’è stata parecchia“. Ale esi raccontano in un’intervista concessa al Corriere della Sera e ripercorrono le tappe di un sodalizio artistico che dura da 28 anni e li ha portati ad essere tra i comici più apprezzati del panorama italiano. Alessandro Besentini e Francesco Villa ricordano come anni fa, alla fine di uno spettacolo, una ragazza sia entrata nel loro camerino dicendo: “Comunque io l’ho capito eh. L’ho capito che siete una, insomma che state insieme… davvero si nota tanto”. Un affiatamento non da tutti, non c’è che dire, ma non chiedetegli di dividerela casa: “Ci ammazzeremmo” dice Ale. “Con tutto il tempo che passiamo assieme ci manca solo rientrare in casa e ritrovarcilì. ...

