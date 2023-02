AlbinoLeffe, Foscarini si presenta: “L’obiettivo salvezza è alla portata” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Zanica. L’AlbinoLeffe riparte da mister Claudio Foscarini. Il tecnico 64enne ha preso il posto di Giuseppe Biava alla guida del club seriano con l’ambizione di raggiungere la salvezza nel girone A di Serie C ed è stato presentato in conferenza stampa allo Stadium. “Con tanto dispiacere abbiamo preso questa decisione di cambiare” spiega il direttore sportivo della società bluceleste Aladino Valoti, “dispiace perché quello di Biava era un progetto che durava da anni, il suo addio rattrista tutti, ma sono cose che succedono e ringraziamo il mister augurandogli il meglio. C’era qualcosa che non andava e ora con un allenatore che ci conosce molto bene siamo convinti ci possa dare una mano a raggiungere quello che è il nostro obiettivo”. “Bene o male abbiamo sempre navigato in queste posizioni, abbiamo avuto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Zanica. L’riparte da mister Claudio. Il tecnico 64enne ha preso il posto di Giuseppe Biavaguida del club seriano con l’ambizione di raggiungere lanel girone A di Serie C ed è statoto in conferenza stampa allo Stadium. “Con tanto dispiacere abbiamo preso questa decisione di cambiare” spiega il direttore sportivo della società bluceleste Aladino Valoti, “dispiace perché quello di Biava era un progetto che durava da anni, il suo addio rattrista tutti, ma sono cose che succedono e ringraziamo il mister augurandogli il meglio. C’era qualcosa che non andava e ora con un allenatore che ci conosce molto bene siamo convinti ci possa dare una mano a raggiungere quello che è il nostro obiettivo”. “Bene o male abbiamo sempre navigato in queste posizioni, abbiamo avuto ...

