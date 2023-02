Alberto Sordi, vent’anni dalla scomparsa di un’artista dalla personalità eclettica e indimenticabile (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alberto Sordi, artista indimenticabile e dalla personalità eclettica, è stato uno dei registi più importanti della storia cinematografica italiana. Un pilastro storico fondamentale, di cui ricordiamo oggi la scomparsa, avvenuta vent’anni fa. Sordi è stato un comico, uno sceneggiatore, doppiatore, compositore e cantante, un uomo dalle mille risorse che ha divertito ed emozionato il pubblico italiano e oltre. La sua eredità è considerata una pietra miliare del patrimonio artistico umano. Numerose sono state le sue pellicole. Alberto è considerato uno dei massimi esponenti della romanità cinematografica. Ha recitato in 160 film e ha collaborato con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023), artista, è stato uno dei registi più importanti della storia cinematografica italiana. Un pilastro storico fondamentale, di cui ricordiamo oggi la, avvenutafa.è stato un comico, uno sceneggiatore, doppiatore, compositore e cantante, un uomo dalle mille risorse che ha divertito ed emozionato il pubblico italiano e oltre. La sua eredità è considerata una pietra miliare del patrimonio artistico umano. Numerose sono state le sue pellicole.è considerato uno dei massimi esponenti della romanità cinematografica. Ha recitato in 160 film e ha collaborato con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi nella ...

