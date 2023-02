Alberto Sordi, Christian De Sica ricorda i suoi regali “mai visti”, le “minacce” e le risate (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alberto Sordi non c’è più da vent’anni, ma nonostante questo l’attore è rimasto nel cuore di tutto il paese anche di chi non l’ha conosciuto. Figuriamoci se l’attore non viva nel cuore di chi come Christian De Sica ha lavorato con lui. Per Il Messaggero l’attore ha scritto un bel ricordo di Sordi, raccontando molti aneddoti sulla loro amicizia e collaborazione, smentendo anche il fatto che l’attore fosse tirchio. Christian spiega: “Ho voluto molto bene ad Alberto, per tutta la vita l’ho considerato uno zio perché frequentava molto casa nostra. Era molto amico di papà che nel 1951 gli fece da produttore nel suo primo film Mamma mia che impressione! Quando veniva per noi era una festa, perché a differenza di molti comici che nella vita sono cupi Alberto ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023)non c’è più da vent’anni, ma nonostante questo l’attore è rimasto nel cuore di tutto il paese anche di chi non l’ha conosciuto. Figuriamoci se l’attore non viva nel cuore di chi comeDeha lavorato con lui. Per Il Messaggero l’attore ha scritto un bel ricordo di, raccontando molti aneddoti sulla loro amicizia e collaborazione, smentendo anche il fatto che l’attore fosse tirchio.spiega: “Ho voluto molto bene ad, per tutta la vita l’ho considerato uno zio perché frequentava molto casa nostra. Era molto amico di papà che nel 1951 gli fece da produttore nel suo primo film Mamma mia che impressione! Quando veniva per noi era una festa, perché a differenza di molti comici che nella vita sono cupi...

