Al via studio Int Milano-Esselunga su stili di vita e alimentazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Istituto nazionale tumori (Int) di Milano ed Esselunga insieme per indagare su stili di vita e abitudini alimentari, così da sviluppare indicatori utili a predire il rischio di malattie cronico-degenerative. E’ il progetto ‘YouGoody – La ricerca bella e buona’ al via il 27 febbraio, uno studio prospettico che punta a coinvolgere entro due anni circa 100mila persone over 18. Da lunedì i clienti Esselunga saranno invitati a partecipare all’iniziativa attraverso la newsletter e un leaflet ad hoc che sarà distribuito nei supermercati Esselunga sul territorio nazionale. Per aderire basta entrare nel sito www.yougoody.it o scannerizzare il QR code presente nel volantino. I volontari che danno il loro consenso potranno accedere tramite un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Istituto nazionale tumori (Int) diedinsieme per indagare sudie abitudini alimentari, così da sviluppare indicatori utili a predire il rischio di malattie cronico-degenerative. E’ il progetto ‘YouGoody – La ricerca bella e buona’ al via il 27 febbraio, unoprospettico che punta a coinvolgere entro due anni circa 100mila persone over 18. Da lunedì i clientisaranno inti a partecipare all’iniziativa attraverso la newsletter e un leaflet ad hoc che sarà distribuito nei supermercatisul territorio nazionale. Per aderire basta entrare nel sito www.yougoody.it o scannerizzare il QR code presente nel volantino. I volontari che danno il loro consenso potranno accedere tramite un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Il cervello provvederebbe a lavarsi ogni volta che dormiamo. Lo dice uno studio della Boston University. In questo… - SaluteFuturo : Al via studio Int Milano-Esselunga su stili di vita e alimentazione - vivereitalia : Al via studio Int Milano-Esselunga su stili di vita e alimentazione - FaustoRispoli : Dove puoi trovarmi? Studio Rispoli Corso Mario Milano 20 Termoli 0875703758 Casa di Cura Carmona Viale Principe Umb… - stefanospidy : Dalle mascherine alle buste per la spesa: uno studio rivela una nuova tecnica per riciclare (bene) la plastica. Ecc… -