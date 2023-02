Al via la prima edizione di BCO ZERO WEEK: attivo il numero verde per prenotare Consulenze gratuite in 40 centri specialistici (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Milano, 24 febbraio 2023 – Al via la prima edizione di BPCO ZERO WEEK, l’evento nazionale che dal 13 al 17 marzo mette a disposizione dei pazienti con BPCO Consulenze gratuite in 40 centri specialistici, prenotabili da oggi al numero verde 800 628989. L’iniziativa, patrocinata da Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS), Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, FederASMA e ALLERGIE Odv – Federazione Italiana Pazienti e Respiriamo Insieme – APS, e realizzata con il supporto non condizionato di AstraZeneca, ha l’obiettivo di sensibilizzare i circa 3 milioni e mezzo di pazienti con BPCO in Italia1 sull’importanza di una corretta informazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Milano, 24 febbraio 2023 – Al via ladi BPCO, l’evento nazionale che dal 13 al 17 marzo mette a disposizione dei pazienti con BPCOin 40, prenotabili da oggi al800 628989. L’iniziativa, patrocinata da Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS), Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, FederASMA e ALLERGIE Odv – Federazione Italiana Pazienti e Respiriamo Insieme – APS, e realizzata con il supporto non condizionato di AstraZeneca, ha l’obiettivo di sensibilizzare i circa 3 milioni e mezzo di pazienti con BPCO in Italia1 sull’importanza di una corretta informazione ...

