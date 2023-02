Agitazione ad Amici 22 | esami | siparietti e scontri tra docenti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) A circa tre settimane dall’inizio del serale, la scuola di22 è piena di, interrogazioni e confronti tra professori. Todaro ha criticato Megan per il suo percorso e ha affermato che la ballerina sia peggiorata, sostenendo che Emanuel Lo non la stia aiutando ad emergere. Lorella Cuccarini ha anche effettuato controlli sui suoi allievi Cricca, Niveo e NDG, tutti in corsa per ottenere la maglia oro.22, preparativi in vista del serale Manca soltanto poco prima del debutto di22 in prima serata, con solo due speciali domenicali rimasti. Il serale del talent-show inizierà il 18 marzo 2023, ma le registrazioni settimanali si fermeranno molto prima, l’ultima è prevista per il 2 marzo 2023. Gli insegnanti della scuola stanno cercando risposte sui ragazzi che ancora non hanno ottenuto la maglia oro. Rudy ...