Agguato fascista al liceo di Firenze, Valditara manganella la preside. Nel mirino la lettera che ha condannato l’accaduto Mentre scompare la denuncia degli squadristi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, non vede un pericolo di ritorno al fascismo, come paventato in una lettera agli studenti dalla preside del liceo fiorentino “Leonardo da Vinci” di Firenze, Annalisa Savino, dopo che due studenti di sinistra sono stati picchiati da sei militanti di Azione studentesca (organizzazione che fa riferimento a Fratelli d’Italia), davanti a un altro liceo fiorentino, il “Michelangiolo”. “Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. ‘Odio gli indifferenti’ diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in carcere fino alla morte, impauriti come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giuseppe, ministro dell’Istruzione, non vede un pericolo di ritorno al fascismo, come paventato in unaagli studenti dalladelfiorentino “Leonardo da Vinci” di, Annalisa Savino, dopo che due studenti di sinistra sono stati picchiati da sei militanti di Azione studentesca (organizzazione che fa riferimento a Fratelli d’Italia), davanti a un altrofiorentino, il “Michelangiolo”. “Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. ‘Odio gli indifferenti’ diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in carcere fino alla morte, impauriti come ...

