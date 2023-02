Aggressione davanti al liceo, Mattarella ai nuovi Alfieri: “Alla violenza si risponde con l’impegno per la comunità e la solidarietà. Sono antidoti” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Vi Sono episodi di violenza nelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, per strada, addirittura nei giorni scorsi anche davanti a una scuola contro ragazzi. Sono episodi ai quali rispondere con comportamenti positivi”, perché “il nostro Paese ha sempre coltivato la civiltà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati ai nuovi Alfieri della Repubblica. “Quanto avete fatto – ha sottolineato il capo dello Stato rivolgendosi agli Alfieri – è importante e anche quanto fanno, come voi, tante ragazze e tanti ragazzi in Italia, così come altrove in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune, facendosi carico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Viepisodi dinelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, per strada, addirittura nei giorni scorsi anchea una scuola contro ragazzi.episodi ai qualire con comportamenti positivi”, perché “il nostro Paese ha sempre coltivato la civiltà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati aidella Repubblica. “Quanto avete fatto – ha sottolineato il capo dello Stato rivolgendosi agli– è importante e anche quanto fanno, come voi, tante ragazze e tanti ragazzi in Italia, così come altrove in altri Paesi, praticando, impegno comune, facendosi carico di ...

