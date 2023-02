Aggressione al Michelangiolo | Bussolin attacca la professoressa Savino | “E’ stata candidata Pd | fa solo propaganda”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Silenzio e censura. Questa è la destra sui fatti di #Firenze. Silenzio sull'aggressione squadrista al liceo Michel… - chiaragribaudo : Il Consiglio regionale Toscana approva una mozione di condanna all'aggressione squadrista del Liceo Michelangiolo.… - Open_gol : La testimonianza di un docente che vuole rimanere anonimo - Open_gol : Il presidente della Repubblica ha commentato il pestaggio davanti alla scuola di Firenze - Chandramas : RT @Tag43_ita: Miurculpop Valditara attacca la preside colpevole solo di custodire i valori della Costituzione, su cui lui stesso dovrebbe… -

... facendo riferimento all'ad alcuni studenti da parte di esponenti dell'estrema destra compiuta nei giorni scorsi a Firenze davanti al Liceo... la preside del liceo " Leonardo Da Vinci" di Firenze che dopo l 'di alcuni studenti del liceo "" da parte di membri del collettivo Azione Studentesca ha redatto e diffuso ...

Aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze, ecco cosa è successo Sky Tg24

Aggressione al liceo Michelangiolo, i presidi scrivono agli studenti: “Il fascismo è nato coi pestaggi” LA NAZIONE

Aggressione liceo Michelangiolo di Firenze, sei giovani di Azione Studentesca indagati per violenza aggravata Virgilio Notizie

Aggressione Michelangiolo, oltre 15 Sindaci firmano un documento di condanna. Solidarietà alla preside Savino 055firenze

A Firenze oltre duemila in piazza dopo l'aggressione al liceo Michelangiolo Repubblica TV

La spedizione punitiva avvenuta al liceo Michelangiolo di Firenze era passata in sordina. Il governo non si era espresso sull'argomento, fino a quando a scatenare le polemiche ci ha ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...