(Di venerdì 24 febbraio 2023) Due minorenni che nei giorni scorsi avrebbero danneggiato, lanciando sassi, l’auto su cui viaggiava ildell’ex giocatore bianconero Andrea, sono statidai carabinieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale per contrastare reati delle cosiddettenel centro di. I due, ungià sottoposto a daspo urbano e uno di origine marocchina, sono stati bloccati, dopo che, dietro minacce, avevano rapinato di un telefono cellulare un loro coetaneo. A seguito di ulteriori accertamenti i due sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di altre due rapine, di cui una tentata. Ildel giocatore bianconero aveva filmato l’in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Aggressione al figlio di Pirlo, arrestati un marocchino e un italiano (video): a Torino è allarme baby gang… - enrydamy : RT @Adnkronos: Aggressione auto figlio Pirlo, arrestati due minori baby gang. - News24Italy : #Aggressione auto figlio Pirlo, arrestati due minori baby gang - Adnkronos : Aggressione auto figlio Pirlo, arrestati due minori baby gang. - vivereitalia : Aggressione auto figlio Pirlo, arrestati due minori baby gang -

commenta Sono stati arrestati due componenti della baby gang che alcuni giorni fa aveva aggredito, lanciando sassi alla sua auto, Nicolò Pirlo, 19 anni,dell'ex calciatore Andrea. I due minorenni, di cui uno già sottoposto a daspo urbano, sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia San Carlo di Torino dopo che, dietro minacce, avevano ......dal presidente dell'Ucraina Zelensky in queste ore in cui cade l'anniversario dall'... due anni dopo la fine della guerra ha avuto un, e trentuno anni dopo un nipotino che è diventato ...

Aggressione auto figlio Pirlo, arrestati due minori baby gang Adnkronos

Torino, aggressione al figlio di Pirlo: arrestati due minorenni TGCOM

Aggressione al figlio di Pirlo, arrestati un marocchino e un italiano ... Secolo d'Italia

Roma, infermiera aggredita da una coppia nel parcheggio del pronto soccorso. «Trascurate nostro figlio» ilmattino.it

Napoli, il padre muore al pronto soccorso: il figlio picchia i sanitari Corriere del Mezzogiorno

Un post condiviso da NICOLÓ PIRLO (@nickpirlo_10) Dall’analisi del video diffuso dal figlio dell’ex calciatore subito dopo l’aggressione subita mentre si trovava in macchina in via dei Mille, poi, i ...“ Sono il figlio del Questore “, ha detto alla polizia che gli ha chiesto conto di urla e frasi minacciose nei confronti di cinque turisti stranieri, nelle strade della Marina. E avrebbe aggiunto che ...