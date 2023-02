Afire | la recensione | Petzold continua una trilogia di relazioni umane e sentimentali

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La nostradi, nuovo film di Christian, in concorso alla 73^ edizione del Festival di Berlino, con la ormai musa Paula Beer a cui si affianca l'ombroso Thomas Schubert. La scelta di Barbara, Transit - La donna dello scrittore, Undine, sono solo alcuni dei titoli realizzati dal regista tedesco Christianche hanno lasciato un segno negli spettatori europei ed internazionali alle edizioni della Berlinale dove sono stati presentati. Nella prima edizione della manifestazione, tornata a pieno regime di presenza e programma dopo l'ultima del 2020, dove, appunto, aveva presentato Undine, primo di unapiù intima, umana e presente seppur meno onirica,porta in concorso(Rotem Himmel) con Paula Beer, ormai indiscussa musa del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoviesAsbury : Dalla #Berlinale2023, la nostra recensione di #Afire, nuovo, intenso dramma del regista #ChristianPetzold, presenta… -

In questadi, vi accompagneremo dentro il nuovo racconto di un regista come Christian Petzold che non è mai uguale a se stesso e che qui diventa più terreno, legato agli elementi, ...Il titolo internazionale,, richiama la minaccia di violenti incendi, inizialmente lontana, eco di notizie raccolte distrattamente, e poi sempre più presente e, come da manuale, motore di un ...

Afire, la recensione: Petzold continua una trilogia di relazioni umane ... Movieplayer

Afire (2023) di Christian Petzold - Recensione • Asbury Movies Asbury Movies

Roter Himmel Recensione ComingSoon.it

Recensione: Afire Cineuropa

Recensione: Leaving and Staying Cineuropa

La nostra recensione di Afire, nuovo film di Christian Petzold, in concorso alla 73^ edizione del Festival di Berlino, con la ormai musa Paula Beer a cui si affianca l'ombroso Thomas Schubert.La recensione di Mauro Donzelli di Roter Himmel in concorso al ... si svolge. Il titolo internazionale, Afire, richiama la minaccia di violenti incendi, inizialmente lontana, eco di notizie raccolte ...