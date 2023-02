Affari Napoli: acquistati per circa 30 milioni, ora valgono il triplo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A viaggiando a 15 punti di vantaggio dall’Inter, seconda in classifica. Questa volta per gli azzurri il sogno scudetto sembra sempre più vicino match dopo match. Si conferma, quindi, una squadra solida che ha alle spalle un club particolarmente attento al bilancio e non lasciarsi sfuggire L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilcontinua a guidare la classifica di Serie A viaggiando a 15 punti di vantaggio dall’Inter, seconda in classifica. Questa volta per gli azzurri il sogno scudetto sembra sempre più vicino match dopo match. Si conferma, quindi, una squadra solida che ha alle spalle un club particolarmente attento al bilancio e non lasciarsi sfuggire L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Le0ds : @Don_Friedkin @miliksessuale @sportface2016 Infatti sarebbe interessante saperne di più su chi fa affari sporchi co… - Don_Friedkin : @miliksessuale @sportface2016 Infatti ad essere indagate in questo filone non sono Napoli o Inter ma Atalanta, Udin… - Alex1979Bass : @CarmeloCavani96 @ClaudioZuliani @dukeby Insomma conosci più gli affari della juve che del Napoli. Buffo! - poetessadelmale : Finalmente mettono in risalto le ragioni della sua permanenza come fantomatico opinionista surrogato. 'Qui dico que… - elioxx : @mirkonicolino Ma Repubblica si occupa solo degli affari della Juventus? Cioè, Milan, Inter, Napoli, mai niente. Ha… -