Aeroporto di Fiumicino, via libera ad acqua, vino e profumi nel bagaglio a mano: non ci sono più limiti (Di venerdì 24 febbraio 2023) È una novità importante per chi deve o preferisce viaggiare in aereo: chi parte dall'Aeroporto di Fiumicino potrà avere nel bagaglio a mano acqua o anche vino, persino profumi e altri liquidi e senza limitazioni di quantità. Sarà inoltre possibile portare apparecchi elettronici, unico 'limite' sarà dover passare la borsa contenente le apparecchiature sotto lo scanner. Un nuovo apparecchio per verificare il contenuto del bagaglio a mano A dare notizia di questa novità è stata Repubblica, che ha specificato come l'EDS C3 – Explosive Detection System standard sarà in grado di fare un esame veloce e specifico su tutto il contenuto dello zaino che viene scannerizzato. Si tratta di una misura che è stata adottata per alleggerire il lavoro ...

