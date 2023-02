Aereo precipitato in Nepal, un pilota ha spento entrambi i motori per errore (Di venerdì 24 febbraio 2023) A oltre un mese dall’incidente, avvenuto il 15 gennaio scorso, le indagini hanno rivelato la causa dello schianto di un Atr 72-500 di Yeti Airline. Un errore banale, commesso dal più esperto dei due piloti dell’Aereo che è costando la vita a 72 persone, è la motivazione dietro all’incidente. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe confuso le leve dei comandi, attivando quella che ha spento entrambi i motori del velivolo. L’Atr 72-500 di Yeti Airlines era decollato poco dopo le 10.30 locali da Kathmandu, ed era diretto allo scalo di Pokhara, ma un minuto prima di atterrare l’Aereo si è schiantato al suolo senza lasciare scampo ai 68 passeggeri e ai 4 membri dell’equipaggio. A guidare il velivolo c’era Anju Khatiwada, con il più esperto Kamal Kc al suo fianco per monitorare il volo. Alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) A oltre un mese dall’incidente, avvenuto il 15 gennaio scorso, le indagini hanno rivelato la causa dello schianto di un Atr 72-500 di Yeti Airline. Unbanale, commesso dal più esperto dei due piloti dell’che è costando la vita a 72 persone, è la motivazione dietro all’incidente. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe confuso le leve dei comandi, attivando quella che hadel velivolo. L’Atr 72-500 di Yeti Airlines era decollato poco dopo le 10.30 locali da Kathmandu, ed era diretto allo scalo di Pokhara, ma un minuto prima di atterrare l’si è schiantato al suolo senza lasciare scampo ai 68 passeggeri e ai 4 membri dell’equipaggio. A guidare il velivolo c’era Anju Khatiwada, con il più esperto Kamal Kc al suo fianco per monitorare il volo. Alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioMeazza : RT @itsmeback_: SCHIANTO IN ARKANSAS DELL' AEREO DIRETTO IN OHIO... L'aereo precipitato era diretto in Ohio... e portava un team di espert… - LewisQuasar : RT @itsmeback_: SCHIANTO IN ARKANSAS DELL' AEREO DIRETTO IN OHIO... L'aereo precipitato era diretto in Ohio... e portava un team di espert… - maurirussowork : RT @LBasemi: NESSUN SOPRAVVISSUTO NELLO SCHIANTO IN ARKANSAS DELL' AEREO DIRETTO IN OHIO L'aereo precipitato era diretto in Ohio e portava… - nichi_nicola : RT @itsmeback_: SCHIANTO IN ARKANSAS DELL' AEREO DIRETTO IN OHIO... L'aereo precipitato era diretto in Ohio... e portava un team di espert… - ABassotto : RT @LBasemi: NESSUN SOPRAVVISSUTO NELLO SCHIANTO IN ARKANSAS DELL' AEREO DIRETTO IN OHIO L'aereo precipitato era diretto in Ohio e portava… -