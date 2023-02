Adesso è in vendita: Mourinho e la Juve ci provano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una grande occasione per il calciomercato estivo di Juventus e Roma: Adesso il top club mette in vendita il big Il netto 0-3 rifilato al Nantes non fa altro che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una grande occasione per il calciomercato estivo dintus e Roma:il top club mette inil big Il netto 0-3 rifilato al Nantes non fa altro che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VirtualRaven : RT @LennyBusker3: ***annuncio ai naviganti*** la notizia circolata ieri sulla presunta vendita di droni da parte della Cina alla Russia NO… - tell_sale : RT @LennyBusker3: ***annuncio ai naviganti*** la notizia circolata ieri sulla presunta vendita di droni da parte della Cina alla Russia NO… - LennyBusker3 : ***annuncio ai naviganti*** la notizia circolata ieri sulla presunta vendita di droni da parte della Cina alla Rus… - CikoStark : RT @domenico_caridi: @mirkonicolino Non solo Pinamonti ma anche Di Marco è stato venduto e riacquistato più volte.. però adesso tirano in b… - gciprotti : @il_cappellini Adesso capisco perché Repubblica è in continua difficoltà nella vendita delle copie perché piccoli g… -