Addio Maurizio, l'Italia piange il re dei talk show (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Il popolare giornalista e conduttore tv è mancato a Roma all'età di 84 anni. Il premier Giorgia Meloni lo ricorda definendolo un'"icona del giornalismo e della tv". "Buon viaggio". Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli Italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio. pic.twitter.com/py5BL8nEcU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 24, 2023 Il comune di Roma rende noto che la camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio ( I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Cordoglio bipartisan è stato ... Leggi su agi (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Il popolare giornalista e conduttore tv è mancato a Roma all'età di 84 anni. Il premier Giorgia Meloni lo ricorda definendolo un'"icona del giornalismo e della tv". "Buon viaggio". Ci lasciaCostanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case deglini cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio. pic.twitter.com/py5BL8nEcU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 24, 2023 Il comune di Roma rende noto che la camera ardente diCostanzo sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio ( I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Cordoglio bipartisan è stato ...

