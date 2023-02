Addio Maurizio Costanzo | l’intervista più bella con Maradona | “C’è una cosa che mi è rimasta impressa”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ morto a Roma, Tra le interviste più iconiche grande giornalista si ricorda quella a Totò e quella al grande Diego Armando. Il mondo del giornalismo e della televisione italiana piange la scomparsa di, morto a 84 anni a Roma. Il noto giornalista, conduttore televisivo, autore e sceneggiatore ha lasciato un grande vuoto nella storia della televisione italiana. Nato a Roma il 28 agosto 1938,ha avuto una carriera lunga e prolifica, che lo ha visto lavorare per molte emittenti televisive italiane, tra cui Rai, Mediaset e La7.è stato anche autore di numerosi programmi televisivi di successo, come “Show“, “Domenica in” e “Tutta la città ne parla”. Era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - fanpage : Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore si è spento a 84 anni. - EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - sedesta : RT @chetempochefa: Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - rosariarenna : RT @EzioGreggio: Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto sugli ane… -

Mediaset lo ha comunicato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter: " In seguito alla scomparsa diCostanzo la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda".Aneddoti e retroscena della loro esperienza professionale condivisa nel corso di questi anni: "Ho conosciutoCostanzo alla fine degli Anni 70. Nel 1981 abbiamo scritto insieme un testo sul ...

Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore tv è morto a 84 anni Sky Tg24

Addio Maurizio, l'Italia piange il re dei talk show AGI - Agenzia Italia

Maurizio Costanzo, l'addio di amici e colleghi: "Perdiamo tantissimo" Sky Tg24

Addio a Maurizio Costanzo, lo storico giornalista della Tv impegnato, tra le altre cose, nella lotta alla mafia Tecnica della Scuola

Addio Maurizio Costanzo, il cordoglio dell’editore de L’Espresso L'Espresso

Addio ad un gigante del piccolo schermo. E' morto a Roma, all'età di 84 anni, Maurizio Costanzo. Giornalista, conduttore tv, autore, ...Lettera a cuore aperto da parte del presidente del Napoli per il noto giornalista e conduttore scomparso all'età di 84 anni ...