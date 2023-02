Addio cessione del credito: tutti i bonus che spariscono all’istante (Di venerdì 24 febbraio 2023) Brutte notizie per i contribuenti forfettari: in tanti saranno beffati dallo stop alla cessione del credito e dalla fine dello sconto in fattura sui bonus edilizi. Cosa succede? Alcuni contribuenti si scoprono esclusi dai bonus edilizi. Dal 16 febbraio il Governo ha decretato lo stop alla cessione del credito 2023 e allo sconto in fattura per i bonus edilizi 2023. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 11/2023, approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ecco cos’è cambiato. Addio alla cessione del credito – Ilovetrading.ittutti coloro che volevano beneficiare dei bonus edilizi e del superbonus 110% in particolare dovranno arrendersi ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 febbraio 2023) Brutte notizie per i contribuenti forfettari: in tanti saranno beffati dallo stop alladele dalla fine dello sconto in fattura suiedilizi. Cosa succede? Alcuni contribuenti si scoprono esclusi daiedilizi. Dal 16 febbraio il Governo ha decretato lo stop alladel2023 e allo sconto in fattura per iedilizi 2023. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 11/2023, approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ecco cos’è cambiato.alladel– Ilovetrading.itcoloro che volevano beneficiare deiedilizi e del super110% in particolare dovranno arrendersi ...

