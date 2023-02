Addio a Maurizio Costanzo | il signore della tv è morto a 84 anni

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte del popolare giornalista e conduttore televisivo, vero pioniere dei talk show in Italia. Il retelevisione si interrogava anche sulla fede, come aveva spiegato in un’intervista rilasciata non molto tempo fa. Èoggi, il popolare giornalista noto soprattutto per la sua L'articolo proviene da La Luce di Maria.