Addio a Maurizio Costanzo, il re della tv aveva 84 anni

Autore, sceneggiatore, conduttore: le sue mille anime

Addio a Maurizio Costanzo. Il popolarissimo giornalista, autore e conduttore televisivo si è spento a Roma. Aveva 84 anni. Non si conoscono le cause del decesso. La comunicazione è arrivata intorno alle 13 da parte del suo ufficio stampa.

