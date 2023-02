Addio a Maurizio Costanzo, il re del talk show che ha fatto la storia della tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se n'è andato via con un colpo di scena inaspettato - sipario, sigla! - Maurizio Costanzo. Un'uscita di quelle inattese e per questo ancora più clamorose. Fino a pochi giorni prima del ricovero in una clinica romana scriveva, lavorava, imbastiva nuovi progetti, lui che non aveva remore ad autodefinirsi un "bulimico di lavoro". "Il mio motto è chi si ferma è perduto. Seguo un insegnamento di Piero Angela che mi disse di tenere sempre il cervello in funzione", raccontò in un'intervista. Se n'è andato a 84 anni, con la stessa curiosità che aveva da cronista esordiente e che ha coltivato per tutta la vita, trasformando il suo hobby in passione totalizzante e in lavoro. A spingerlo verso il giornalismo fu Indro Montanelli, che al Costanzo 14enne che gli scrisse una lettera rispose: «Se davvero quella è la tua passione, comincia il prima ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se n'è andato via con un colpo di scena inaspettato - sipario, sigla! -. Un'uscita di quelle inattese e per questo ancora più clamorose. Fino a pochi giorni prima del ricovero in una clinica romana scriveva, lavorava, imbastiva nuovi progetti, lui che non aveva remore ad autodefinirsi un "bulimico di lavoro". "Il mio motto è chi si ferma è perduto. Seguo un insegnamento di Piero Angela che mi disse di tenere sempre il cervello in funzione", raccontò in un'intervista. Se n'è andato a 84 anni, con la stessa curiosità che aveva da cronista esordiente e che ha coltivato per tutta la vita, trasformando il suo hobby in passione totalizzante e in lavoro. A spingerlo verso il giornalismo fu Indro Montanelli, che al14enne che gli scrisse una lettera rispose: «Se davvero quella è la tua passione, comincia il prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - fanpage : Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore si è spento a 84 anni. - EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - Cc22FTW : RT @RadioR101: Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista re del talk show Italiano???? Aveva 84 anni. Per R101 è stato un onore averlo in ond… - MonicaLibero1 : RT @VIOLA_MARTELLA: Addio a Maurizio #Costanzo. Indimenticabili - per me - rimarranno le sue trasmissioni contro la mafia. Questo fu uno de… -