Addio a Maurizio Costanzo | il giornalista e conduttore tv è morto a 84 anni

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Èa Romatv, autore, e sceneggiatore. Aveva 84. Lo comunica il suo ufficio stampa. Nato nella capitale il 28 agosto 1938, era sposato dal 1995 con Maria De Filippi.ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere e molti altri). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche alshow, in onda dal 1982. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 ...