Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore tv è morto a 84 anni: fu anche consulente dell’AS Roma (Di venerdì 24 febbraio 2023) All’età di 84 anni è morto Maurizio Costanzo, noto giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore. L’uomo aveva avuto anche un ruolo nel calcio, in quanto è stato consulente della comunicazione dell’AS Roma prima di dimettersi nel febbraio 2022, spiegando “Non riuscivo a fare le cose che volevo fare“. Costanzo si è spento proprio a Roma, sua città natale, come comunicato dal suo ufficio stampa. Nato il 28 agosto 1938, nella sua lunga carriera ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e commedie. La grande popolarità l’ha raggiunta nel 1976, conducendo sulla RAI il talk-show “Bontà loro”. Il suo nome è pure legato in maniera indissolubile al “Maurizio ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) All’età di 84, nototv, autore e sceneggiatore. L’uomo aveva avutoun ruolo nel calcio, in quanto è statodella comunicazioneprima di dimettersi nel febbraio 2022, spiegando “Non riuscivo a fare le cose che volevo fare“.si è spento proprio a, sua città natale, come comunicato dal suo ufficio stampa. Nato il 28 agosto 1938, nella sua lunga carriera ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e commedie. La grande popolarità l’ha raggiunta nel 1976, conducendo sulla RAI il talk-show “Bontà loro”. Il suo nome è pure legato in maniera indissolubile al “...

