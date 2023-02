Addio a Maurizio Costanzo: ecco come cambia il palinsesto Mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'improvvisa morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto gran parte dei personaggi della tv e i palinsesti televisivi. Mediaset ha infatti deciso di cambiare la sua programmazione. Uomini e Donne , il più ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'improvvisa morte diha sconvolto gran parte dei personaggi della tv e i palinsesti televisivi.ha infatti deciso dire la sua programmazione. Uomini e Donne , il più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - fanpage : Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore si è spento a 84 anni. - EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - Cc22FTW : RT @RadioR101: Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista re del talk show Italiano???? Aveva 84 anni. Per R101 è stato un onore averlo in ond… - MonicaLibero1 : RT @VIOLA_MARTELLA: Addio a Maurizio #Costanzo. Indimenticabili - per me - rimarranno le sue trasmissioni contro la mafia. Questo fu uno de… -