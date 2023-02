Addio a Maurizio Costanzo: aveva 84 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è morto oggi a Roma a 84 anni. A darne la notizia è stato il suo ufficio stampa. Presentatore, conduttore e autore televisivo, aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo negli anni Cinquanta. Dal 1995 era sposato con la conduttrice Maria De Filippi. Articolo in aggiornamento… su Open Leggi anche: Maurizio Costanzo condannato per la frase sul giudice nel caso di Gessica Notaro: «Complimenti al gip» La rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show – Il video L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023)è morto oggi a Roma a 84. A darne la notizia è stato il suo ufficio stampa. Presentatore, conduttore e autore televisivo,iniziato la sua carriera nel giornalismo negliCinquanta. Dal 1995 era sposato con la conduttrice Maria De Filippi. Articolo in aggiornamento… su Open Leggi anche:condannato per la frase sul giudice nel caso di Gessica Notaro: «Complimenti al gip» La rissa tra Sgarbi e Mughini alShow – Il video L'articolo proviene da Open.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - fanpage : Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore si è spento a 84 anni. - TvTalk_Rai : A 84 anni muore Maurizio Costanzo, un uomo al quale la tv, e non solo ,deve davvero moltissimo. Grazie per esserci… - simacheansia : RT @chetempochefa: Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - daniela_df25 : RT @Antonio79B: Spero semplicemente di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni. [...] Spero c… -