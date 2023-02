Adani: ''Napoli superiore all'Eintracht, lecito non attendersi sorprese'' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Daniele Adani, ex difensore italiano e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, commentando la situazione delle squadre italiane in Champions League. Queste le sue parole: "L’Eintracht non avrà Kolo Muani e il Napoli è nettamente superiore: lecito non attendersi sorprese. -afferma Adani - Milan e Inter, invece, non devono fare l’errore di speculare sul vantaggio dell’andata. Devono andare a Londra e a Oporto con l’idea di fare gol a tutti i costi e non guardare il cronometro. Chi ha il compito più difficile? Ancora il Milan, perché mi aspetto un Tottenham diverso dall’andata". Conclude Adani Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Daniele, ex difensore italiano e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, commentando la situazione delle squadre italiane in Champions League. Queste le sue parole: "L’non avrà Kolo Muani e ilè nettamentenon. -afferma- Milan e Inter, invece, non devono fare l’errore di speculare sul vantaggio dell’andata. Devono andare a Londra e a Oporto con l’idea di fare gol a tutti i costi e non guardare il cronometro. Chi ha il compito più difficile? Ancora il Milan, perché mi aspetto un Tottenham diverso dall’andata". Conclude

