Adama Traoré al Napoli, c’è la conferma: altri due calciatori nel mirino per l’estate (Di venerdì 24 febbraio 2023) In casa Napoli è forte l’entusiasmo per quanto la squadra di Luciano Spalletti sta dimostrando sul campo. I risultati importanti, uniti al rendimento altrettando di livello, fanno sognare a occhi aperti i tifosi azzurri, che a loro volta si sono buona parte dello Scudetto già in tasca e che sognano addirittura il colpo grosso in Europa. Intanto, l’attenzione della dirigenza è volta già alla prossima estate. Sicuramente ci saranno tentativi di assalto da parte delle altre squadre per i big in vetrina, motivo per cui la dirigenza è chiamata a respingere ogni tentazione, a patto che quest’ultima non sia delle più irrinunciabili. Ma l’attenzione da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è concentrata anche per quanto concerne il mercato in entrata. Calciomercato Napoli Monitorati anche Samardzic e Baldanzi: il punto sul calciomercato A ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) In casaè forte l’entusiasmo per quanto la squadra di Luciano Spalletti sta dimostrando sul campo. I risultati importanti, uniti al rendimento altrettando di livello, fanno sognare a occhi aperti i tifosi azzurri, che a loro volta si sono buona parte dello Scudetto già in tasca e che sognano addirittura il colpo grosso in Europa. Intanto, l’attenzione della dirigenza è volta già alla prossima estate. Sicuramente ci saranno tentativi di assalto da parte delle altre squadre per i big in vetrina, motivo per cui la dirigenza è chiamata a respingere ogni tentazione, a patto che quest’ultima non sia delle più irrinunciabili. Ma l’attenzione da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è concentrata anche per quanto concerne il mercato in entrata. CalciomercatoMonitorati anche Samardzic e Baldanzi: il punto sul calciomercato A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IagoAndrade14 : @antisocialpati1 @Torrenapoli1 Speriamo di No Il Napoli deve andare sui giovani Tra i nomi che ho sentito quello ch… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, nel mirino per l'estate Samardzic, Adama Traorè e Baldanzi: le ultime - 1926pe : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, nel mirino per l'estate Samardzic, Adama Traorè e Baldanzi: le ultime - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, nel mirino per l'estate Samardzic, Adama Traorè e Baldanzi: le ultime - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, nel mirino per l'estate Samardzic, Adama Traorè e Baldanzi: le ultime -