Ad Assisi la marcia della pace. Mascia: 'Diritto alla vita deve prevalere sulla guerra' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Al termine di un cammino durato tutta la notte alla luce delle torce, i partecipanti alla marcia straordinaria 'PerugiAssisi' sono arrivati intorno alle 6 nella piazza antistante la Basilica Inferiore ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Al termine di un cammino durato tutta la notteluce delle torce, i partecipantistraordinaria 'Perugi' sono arrivati intorno alle 6 nella piazza antistante la Basilica Inferiore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianaFerrario : Torna la Marcia per la pace nella notte fra il 23 e il 24 febbraio, da #Perugia ad #Assisi, contro tutte le guerre… - RaiNews : Perugia-Assisi, in corso la Marcia della Pace 2023. La voce della Pace è in cammino tra Perugia e Assisi nella nott… - TgrRaiUmbria : Il popolo della pace è arrivato ad Assisi - Piergiulio58 : Ad Assisi la marcia della pace 'contro tutte le guerre'. Partita da Perugia, notte di cammino con pensiero all'Ucra… - albertoorselli : Marcia della pace Perugia Assisi -