Achille il visionario

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Al realista Tartaruga non importa che la sua corsa sia più lenta rispetto alpiè veloce. Tartaruga crede nel paradosso di Zenone come ripreso da Aristotele (384-322 BC): “Un mobile più lento non può essere raggiunto da uno più rapido; giacché quello che segue deve arrivare al punto che occupava quello che è seguìto e dove questo non è più (quando il secondo arriva); in tal modo il primo conserva sempre un vantaggio sul secondo” (Physics VI: 9, 239b15). È, però, piè veloce che avrà la meglio su Tartaruga il Pratico. La fallacia dell’argomentazione emergerà solo a gara conclusa quando sarà evidente che l’inseguitore ha raggiunto il suo obiettivo perché, in concreto, si è trattato di una corsa composta di parti finite. A vincere è l’innovatore, un bambino eterno che non si aggrappa all’esperienza accumulata ...