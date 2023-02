Accusa | compravendita di auto rubate | quattro arresti fra tarantino | leccese e materano Polizia e carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Nelle prime ore di questa mattina, ladi Stato ed il Nucleo Operativo della Compagniadi Castellaneta, ha dato corso all’Operazione denominata “On The Road” eseguendo n. 4 misure cautelari deglidomiciliari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto Dr. Benedetto RUBERTO a carico di soggetti residenti nelle province di Taranto, Matera e Lecce. I soggetti destinatari delle misure sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alladivetture di provenienza illecita che avveniva tramite piattaforme internet dedicate alla commercializzazione delle stesse, pertanto in grado di creare una vera e propria rete criminosa strutturata al fine di ...