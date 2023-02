'AC Milan for Peace': il presidente Zelensky premia la famiglia rossonera (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, Andriy Shevchenko ha consegnato per conto del presidente Zelensky un riconoscimento ai rossoneri... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, Andriy Shevchenko ha consegnato per conto delun riconoscimento ai rossoneri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adriandelmonte : ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? In… - 90sfootball : Christian Vieri and Roberto Baggio celebrate for Inter Milan. - tifosidownunder : RT @adriandelmonte: ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? Inter… - IanPolska_99 : RT @adriandelmonte: ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? Inter… - RMadridWay : RT @adriandelmonte: ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? Inter… -