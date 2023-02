“Ac Milan For Peace”: Il Presidente Zelensky Premia La Famiglia Rossonera (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 23 febbraio 2023 – Il 24 febbraio 2022, in tutto il mondo giunge la notizia dell’invasione russa dell’Ucraina. A un anno di distanza, il conflitto prosegue e milioni di persone continuano a viverne le conseguenze sulla propria pelle. Da sempre consapevole del proprio ruolo di istituzione sociale, AC Milan – supportato dall’intera Famiglia Rossonera – ha subito offerto il proprio contributo in sostegno della popolazione ucraina attraverso raccolte fondi e di beni di prima necessità, alle quali sono seguite ulteriori iniziative riunite sotto il cappello del programma “AC Milan for Peace”. In occasione della Charity Dinner organizzata da Fondazione Milan per celebrare il proprio 20° Anniversario, il Presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)o, 23 febbraio 2023 – Il 24 febbraio 2022, in tutto il mondo giunge la notizia dell’invasione russa dell’Ucraina. A un anno di distanza, il conflitto prosegue e milioni di persone continuano a viverne le conseguenze sulla propria pelle. Da sempre consapevole del proprio ruolo di istituzione sociale, AC– supportato dall’intera– ha subito offerto il proprio contributo in sostegno della popolazione ucraina attraverso raccolte fondi e di beni di prima necessità, alle quali sono seguite ulteriori iniziative riunite sotto il cappello del programma “ACfor”. In occasione della Charity Dinner organizzata da Fondazioneper celebrare il proprio 20° Anniversario, ilucraino Volodymyr ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adriandelmonte : ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? In… - 90sfootball : Christian Vieri and Roberto Baggio celebrate for Inter Milan. - mateuszekkrul : RT @SempreIntercom: Romelu Lukaku & Lautaro Martinez To Start In Attack For Inter Milan In Serie A Clash Vs Bologna, Italian Media Report h… - dbigmark : RT @SempreIntercom: Romelu Lukaku & Lautaro Martinez To Start In Attack For Inter Milan In Serie A Clash Vs Bologna, Italian Media Report #… - InterClubNW : RT @SempreIntercom: Romelu Lukaku & Lautaro Martinez To Start In Attack For Inter Milan In Serie A Clash Vs Bologna, Italian Media Report h… -