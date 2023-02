Aaron e Piccolo G potrebbero non andare al Serale: le parole di Zerbi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Serale di Amici 22 è sempre più vicino. Nella puntata di domenica 26 febbraio 2023 saranno assegnate altre maglie oro, come si legge nelle varie anticipazioni emerse dalla registrazione. Pare però che ci siano due concorrenti particolarmente amati dal pubblico che potrebbero non arrivare alla fase più importante del programma tv. Rudy Zerbi ha deciso di mettere le cose in chiaro agli allievi della sua squadra spiegando che ha molti dubbi su Aaron e Piccolo G. Vediamo che cosa ha detto il professore di canto. Rudy Zerbi ha dubbi su Aaron e Piccolo G Durante la puntata, Zerbi ha detto di voler aspettare ancora per dare la maglia ad Aaron e Piccolo G perché vorrebbe decidere con calma se far ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildi Amici 22 è sempre più vicino. Nella puntata di domenica 26 febbraio 2023 saranno assegnate altre maglie oro, come si legge nelle varie anticipazioni emerse dalla registrazione. Pare però che ci siano due concorrenti particolarmente amati dal pubblico chenon arrivare alla fase più importante del programma tv. Rudyha deciso di mettere le cose in chiaro agli allievi della sua squadra spiegando che ha molti dubbi suG. Vediamo che cosa ha detto il professore di canto. Rudyha dubbi suG Durante la puntata,ha detto di voler aspettare ancora per dare la maglia adG perché vorrebbe decidere con calma se far ...

