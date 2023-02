A Washington (1-4 marzo) il Cpac, l’evento dei conservatori Usa: tra i delegati 13 parlamentari di FdI (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Nella delegazione del Partito dei conservatori europei – Ecr Party – che parteciperà al Cpac di Washington la prossima settimana sarà presente una nutrita componente di Fratelli d’Italia, tra i quali 13 parlamentari”. Lo rende noto il Segretario Generale ECR e deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano, che guida la delegazione. Chi sono i parlamentari della delegazione di FdI Questi gli altri componenti della delegazione di Fratelli d’Italia che saranno negli Stati Uniti. I membri del parlamento europeo Nicola Procaccini – Copresidente ECR- e Carlo Fidanza, i deputati Manlio Messina -Vice Pres. gruppo FDI-, Federico Mollicone -pres. Commissione Cultura-, Mauro Rotelli -pres. Commissione-Ambiente-, Gianluca Caramanna -Capogruppo Attività Produttive-, Fabio Roscani -Pres. Gioventù Nazionale e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Nella delegazione del Partito deieuropei – Ecr Party – che parteciperà aldila prossima settimana sarà presente una nutrita componente di Fratelli d’Italia, tra i quali 13”. Lo rende noto il Segretario Generale ECR e deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano, che guida la delegazione. Chi sono idella delegazione di FdI Questi gli altri componenti della delegazione di Fratelli d’Italia che saranno negli Stati Uniti. I membri del parlamento europeo Nicola Procaccini – Copresidente ECR- e Carlo Fidanza, i deputati Manlio Messina -Vice Pres. gruppo FDI-, Federico Mollicone -pres. Commissione Cultura-, Mauro Rotelli -pres. Commissione-Ambiente-, Gianluca Caramanna -Capogruppo Attività Produttive-, Fabio Roscani -Pres. Gioventù Nazionale e ...

