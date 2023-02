Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gennarino19691 : @Tg1Rai Salve, mi chiedo se oggi accennerete al nuovo oltraggio alla targa dedicata all'ex presidente della S.S.Laz… - leggoit : Lazio, un altro sfregio alla targa a Umberto Lenzini: è stata spaccata nella notte. Onorato: «Azione vigliacca e in… - VELOSPORT1960 : - OdeonZ__ : Lenzini, ancora uno sfregio: spaccata la targa dedicata all’ex presidente della Lazio - marcocherubini : RT @Gazzetta_it: Lenzini, ancora uno sfregio: spaccata la targa dedicata all’ex presidente della #Lazio -

La nipote di Lenzini, Federica, ha pubblicato sui social una foto della targa: "L'As- afferma - dovrebbe scusarsi per quello che sta succedendo alla onorificenza data dalla Capitale a ...- 'Il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella ...del conflitto russo - ucraino - Il presidente Putin ha creduto che la Nato si sarebbee ...

A Roma spaccata la targa per Lenzini. Comune denuncia a digos ... Agenzia ANSA

Roma. Spaccata la targa del parco intitolato al presidente della ... Cinque Quotidiano

Lenzini, ancora uno sfregio: spaccata la targa dedicata all’ex presidente della Lazio La Gazzetta dello Sport

Torre Spaccata, ultimi giorni per sostenere la trasformazione del “Pratone” in un parco RomaToday

Torre Spaccata, raggiunte 11mila firme per chiedere la trasformazione del pratone in un parco RomaToday

Nuovo danneggiamento per la targa dedicata a Umberto Lenzini, storico presidente della Lazio dello scudetto del 1974, inaugurata due giorni fa nel parco a lui intitolato a Val Cannuta dal sindaco Robe ...Ancora episodi di vandalismo per la lastra di marmo dedicata all'ex presidente della Lazio Non c'è pace per la targa di intitolazione del parco dedicato all'ex presidente della Lazio Umberto Lenzini: ...