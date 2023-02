A Roccaforzata il Filorosso del “Salento delle Murge”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un “fil rouge”, anzi un italianissimo “” per raccontare la storia, l’arte e l’artigianato di un territorio! Si terrà alle ore 18.00 di sabato 25 febbraio, in via Vittorio Emanuele II n.9 a, il percorso esperienziale “” organizzato dalla rete “”, evento con ingresso gratuito (info 377.3570479). La manifestazione si presenta come un autentico concentrato di storia, bellezza, arte, artigianato ed enogastronomia che coinvolgerà i partecipanti. La serata sarà allietata artisticamente dalle performance musicali di Susanna Curci all’arpa, strumento dalle sonorità suggestive e romantiche, e dalla mostra di quadri di Elisabetta Lenti che per dipingere utilizza la tradizionale tecnica ad olio e quella innovativa con il vino ...