A Padova è stato riaperto un caso di omicidio di 31 anni fa (Di venerdì 24 febbraio 2023) La procura sospetta che a uccidere il 23enne Matteo Toffanin fu la mala del Brenta per uno scambio di persona Leggi su ilpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) La procura sospetta che a uccidere il 23enne Matteo Toffanin fu la mala del Brenta per uno scambio di persona

