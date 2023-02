A Fondi un convegno sulla corretta gestione finanziaria e amministrativa delle Asd (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fondi – Come gestire, dal punto di vista finanziario e amministrativo, un’associazione sportiva dilettantistica? Quali competenze affinare e a chi rivolgersi per un’attività professionale, attenta e fiscalmente irreprensibile? Se ne parlerà il prossimo sabato 25 febbraio, alle ore 10:00, presso la sala conferenze del Castello Caetani, con esperti, enti qualificati e professionisti del settore. L’evento è stato promosso dal Comune di Fondi nell’ambito del programma “Fondi città europea dello sport 2023” e gode del patrocinio del Coni, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina e della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Non solo competizioni, turismo sportivo o iniziative volte all’inclusione sociale – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023)– Come gestire, dal punto di vista finanziario e amministrativo, un’associazione sportiva dilettantistica? Quali competenze affinare e a chi rivolgersi per un’attività professionale, attenta e fiscalmente irreprensibile? Se ne parlerà il prossimo sabato 25 febbraio, alle ore 10:00, presso la sala conferenze del Castello Caetani, con esperti, enti qualificati e professionisti del settore. L’evento è stato promosso dal Comune dinell’ambito del programma “città europea dello sport 2023” e gode del patrocinio del Coni, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina e della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Non solo competizioni, turismo sportivo o iniziative volte all’inclusione sociale – commentano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore allo Sport ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Fondi / Associazione sportiva dilettantistica:corretta gestione finanziaria e amministrativa, il convegno - Berlamcri : RT @SenatoStampa: In #SalaCapitolare convegno presentazione Fondi Tronti e Grassi acquisiti da #ArchivioStoricoSenato - CletoEstense : RT @SenatoStampa: In #SalaCapitolare convegno presentazione Fondi Tronti e Grassi acquisiti da #ArchivioStoricoSenato - SenatoStampa : In #SalaCapitolare convegno presentazione Fondi Tronti e Grassi acquisiti da #ArchivioStoricoSenato… - ANB_onlus : RT @francescociamp3: #Tumoripediatrici. I fondi per ricerca dal #nonprofit hanno contribuito a migliorare sopravvivenza. Fondazione #Neurob… -