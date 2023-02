"A costo di mandarli in bestia". La sentenza brutale di Mentana (Di venerdì 24 febbraio 2023) “A costo di mandarli in bestia”. Enrico Mentana rende omaggio alla resistenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del suo popolo nel primo anniversario dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022. Il direttore del Tg LA7 ha postato sui suoi account social un messaggio adamantino: “Un anno dopo, oggi come allora, a costo di mandare in bestia gli scemi di guerra putiniani: se uno stato più grande e potente invade uno stato più piccolo e meno armato, calpestando il diritto internazionale, il dovere di chi ha a cuore la pace e la libertà è stare in tutti i modi dalla parte dell'aggredito, fino alla sconfitta dell'invasore”. Mentana sembra far un velato riferimento al nuovo libro di Marco Travaglio “Scemi di guerra” che nel suo caso sono “i Paesi europei che dicono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Adiin”. Enricorende omaggio alla resistenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del suo popolo nel primo anniversario dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022. Il direttore del Tg LA7 ha postato sui suoi account social un messaggio adamantino: “Un anno dopo, oggi come allora, adi mandare ingli scemi di guerra putiniani: se uno stato più grande e potente invade uno stato più piccolo e meno armato, calpestando il diritto internazionale, il dovere di chi ha a cuore la pace e la libertà è stare in tutti i modi dalla parte dell'aggredito, fino alla sconfitta dell'invasore”.sembra far un velato riferimento al nuovo libro di Marco Travaglio “Scemi di guerra” che nel suo caso sono “i Paesi europei che dicono ...

