8 rapine in attività commerciali: arrestati

Commisero 8 rapine in attività commerciali nel marzo del 2022. In una avrebbero colpito con una mazza di ferro un dipendente di un distributore 8 rapine in attività commerciali: arrestate tre persone. I carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale procura. A finire in carcere per effetto della misura cautelare 3 persone. Si tratta di Francesco Tusa, classe 1989, Vincenzo Schiavariello, classe 1989 e Gennaro Salinas classe 1998. Sono tutti ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di concorso in rapina e lesioni aggravate. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Saviano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno ...

