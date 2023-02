365 giorni con Maria: 24 febbraio. La miracolosa immagine si illumina nella notte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Estasiato dalla sua bellezza, un colonnello vorrebbe portare via con sé l’immagine, ma di notte la Madonna di Porto si manifesterà in maniera del tutto inaspettata. Lo coglie come un segno per lui, e così decide di restituirla perché rimanga lì, dov’è meglio. Ma c’è un altro miracolo sempre legato alla Madonna del Porto che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 febbraio 2023) Estasiato dalla sua bellezza, un colonnello vorrebbe portare via con sé l’, ma dila Madonna di Porto si manifesterà in maniera del tutto inaspettata. Lo coglie come un segno per lui, e così decide di restituirla perché rimanga lì, dov’è meglio. Ma c’è un altro miracolo sempre legato alla Madonna del Porto che L'articolo proviene da La Luce di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : 365 giorni dopo - guerini_lorenzo : In questi 365 lunghi giorni di sofferenze per l’ingiustificata aggressione di Putin, il popolo ucraino ha resistito… - italyinukr : #24febbraio | É trascorso un anno dall'inizio dell'invasione, 365 difficili giorni in cui l'Ambasciata d'Italia a K… - ARCHINIANARCHIN : RT @noemiofficial: L’anno scorso cantavo questa canzone sul palco di “Tocca a noi” per mandare un messaggio di pace. La situazione non è ca… - CallegherNicola : RT @noemiofficial: L’anno scorso cantavo questa canzone sul palco di “Tocca a noi” per mandare un messaggio di pace. La situazione non è ca… -